The Hoosier daily: August 24th

Tweets of the day, video of the day and headlines surrounding Indiana athletics.
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5ejIFNwaXQgb25lIGZvciB0aGUgbWljLjxicj48YnI+Rm9sbG93
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVjhCbGF6aW5nP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWOEJsYXppbmc8L2E+IGR1cmluZyB0aGlzIG1p
YyYjMzk7ZCB1cC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0REOWVZb3VyeXIi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ERDllWW91cnlyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IElu
ZGlhbmEgRm9vdGJhbGwgKEBJbmRpYW5hRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTYy
MjYzMTAyMzg0NTg2NzUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAy
NCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JJiMzOTttIHByb3VkIHRvIHN1cHBvcnQgdGhlIG1pc3Npb24gb2Yg
U3RvcCB0aGUgVmlvbGVuY2UgSW5kaWFuYXBvbGlzIGluIHN0b3BwaW5nIHRl
ZW4gZ3VuIHZpb2xlbmNlLiBUaGFuayB5b3UgZm9yIGFsbG93aW5nIHVzIHRv
IHNwZWFrIHdpdGggSW5kaWFuYSBoaWdoIHNjaG9vbCBiYXNrZXRiYWxsIHRl
YW1zIGFib3V0IG1ha2luZyBhIGNoYW5nZSBpbiBjb21tdW5pdGllcy4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib29zaWVyczRHb29kP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIb29zaWVyczRHb29kPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU3RvcFRoZVZpb2xlbmNlSW5k
aWFuYXBvbGlzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
U3RvcFRoZVZpb2xlbmNlSW5kaWFuYXBvbGlzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vVjRVZnkybU9FVyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1Y0VWZ5Mm1P
RVc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVEpEIChAVHJheWNlSmFja3NvbikgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmF5Y2VKYWNrc29uL3N0YXR1cy8x
NTYyMTYxNTUwODM1ODE0NDAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz
dCAyMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
PGJyPuKclE9GRkVSRUQ8YnI+4pyU77iPSU5ESUFOQSBVbml2ZXJzaXR5ICAg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0hvb3NpZXJz
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSG9vc2llcnM8
L2E+4pmm77iPIHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRp
YW5hTUJCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbmRpYW5hTUJCPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pa2VXb29kc29uTkJBP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNaWtlV29vZHNvbk5CQTwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1BPVFdTP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUE9UV1M8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XZXN0RGFsbGFzP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV2VzdERhbGxhczwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3ZVeXBTNUJwbU4iPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS92VXlwUzVCcG1OPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IOKAnERJTkvigJ0gUGF0
ZSAoQElBTVRIRVNIT09URVIxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0lBTVRIRVNIT09URVIxL3N0YXR1cy8xNTYyMjEyMzYwMjkwMzEyMTky
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMywgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Headlines
Gerstenberg Named Big Ten Co-Goalkeeper of the Week -
IU Athletics
Munie Picked for Preseason Best XI -
IU Athletics
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.