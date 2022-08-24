 TheHoosier - The Hoosier daily: August 24th
News More News
{{ timeAgo('2022-08-24 07:50:42 -0500') }} other sports Edit

The Hoosier daily: August 24th

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

Tweets of the day, video of the day and headlines surrounding Indiana athletics.

Tweets of the day

Seen on TheHoosier.com

Class of 2024 top-25 point guard Dink Pate discusses Indiana offer

Tom Allen names starting quarterback internally as season opener approaches

Season Preview: Xavier Johnson

Coach Q&A: Tom Allen provides updates to final week of fall camp

Indiana Basketball announces details for "Las Vegas Clash" versus Arizona

Rivals Rankings Week: Updated 2023 Rivals150

Headlines

Gerstenberg Named Big Ten Co-Goalkeeper of the Week - IU Athletics

Munie Picked for Preseason Best XI - IU Athletics

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}