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TheHoosier daily: November 10th

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

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Behind enemy lines: Ohio State

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Scouting Notes: Bethune-Cookman

Game Preview: Bethune-Cookman at IU - updates, storylines, how to watch

Malik Reneau flashing great potential in early stages of Indiana career

Player Q&A: Tamar Bates previews Bethune-Cookman

Coach Q&A: Mike Woodson previews matchup with Bethune-Cookman

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