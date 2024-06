Indiana football's stellar month of recruiting continued on Thursday night, after Curt Cignetti picked up his second 2025 pledge of the day. 2025 defensive end Keishaun Calhoun announced his commitment to the Hoosiers via his social media pages following his Indiana visit this week. Calhoun is rated as a three-star recruit, according to Rivals.

