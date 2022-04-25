The Hoosier Daily: April 25th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JQ1lNSTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL2l1YmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNp
dWJiPC9hPiBzaWduZWUgQ0ogR3VubiBuYW1lZCBNVlAgaW4gVGVhbSBJbmRp
YW5h4oCZcyAxMTUtMTA0IHdpbiBvdmVyIFRlYW0gSWxsaW5vaXMgdGhpcyB3
ZWVrZW5kLiBHdW5uIGxlZCBhbGwgc2NvcmVycyB3aXRoIDM0IHB0cy4gPGJy
Pjxicj5TaG91bGQgaGF2ZSBhIGhlY2sgb2YgYSBjYXJlZXIgaW4gQmxvb21p
bmd0b27igKYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1VYQUpnUDlNZTEiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9VWEFKZ1A5TWUxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFsZWMgTGFz
bGV5IChAYWxsYXNsZXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
YWxsYXNsZXkvc3RhdHVzLzE1MTgzNzk3MTg5Nzc5MjkyMTY/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbmRpYW5hIGhhcyBleHRlbmRlZCBhbiBvZmZlciB0byAyMDI0IHRv
cC01MCBndWFyZCBEeWxhbiBIYXJwZXIgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vZHkxYW5oYXJwZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGR5
MWFuaGFycGVyPC9hPikuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9pdWJiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jaXViYjwvYT4gPGJyPjxicj4o8J+TtzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9FbGl0ZUhTc2NvdXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QEVsaXRlSFNzY291dGluZzwvYT4pPGJyPjxicj5Qcm9maWxlOiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaE45S0NkTndHOSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2hO
OUtDZE53Rzk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9yb1h0UlJCVGQz
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vcm9YdFJSQlRkMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBB
bGVjIExhc2xleSAoQGFsbGFzbGV5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2FsbGFzbGV5L3N0YXR1cy8xNTE4MzU2NTkyMDkzMjg2NDAyP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZXN0IFZpcmdpbmlhIHRyYW5zZmVyIFNlYW4gTWNOZWlsIGNvbW1p
dHMgdG8gT2hpbyBTdGF0ZS4gPGJyPjxicj5JbmRpYW5hIHdhcyBwdXNoaW5n
IGhhcmQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9p
dWJiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXViYjwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBLZWVnYW4gTmlja29zb24gKEBLbmlja29zb240Mikg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Lbmlja29zb240Mi9zdGF0
dXMvMTUxODM0ODU3OTEwNjA3ODcyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5B
cHJpbCAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDI0IEcgVHJhdmlzIFBlcnJ5LCBhbHJlYWR5IGEgMzAwMCBwb2lu
dCBzY29yZXIgYXQgdGhlIGhpZ2ggc2Nob29sIGxldmVsLCBpcyBzdGFydGlu
ZyB0byBzZWUgaGlzIHJlY3J1aXRtZW50IHBpY2sgdXAuIDxicj48YnI+SW5k
aWFuYSBoYXMgYWxzbyBiZWVuIGluIGNvbnRhY3Qgc2luY2UgdGhpcyB3YXMg
cHVibGlzaGVkIPCfkYAgPGJyPjxicj7wn5SXOiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vSlpqZWVIUlU1diI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0paamVlSFJVNXY8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9uMjlrbW9hd28yIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vbjI5a21vYXdvMjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUcmF2aXMgR3JhZiAo
QFRyYXZpc0dyYWZIb29wcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9UcmF2aXNHcmFmSG9vcHMvc3RhdHVzLzE1MTgzMjQyNjQzMTQ4MzkwNDI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
Headlines
Baseball Drops Series Finale to Nebraska
- IU Athletics
Hoosiers Fall in Series Finale to No. 10 Northwestern -
IU Athletics
Indiana Places 13th at Big Ten Championship -
IU Athletics
Men’s Tennis Drops Match at No. 28 Northwestern --
IU Athletics
Hoosiers Place Sixth at Kepler Intercollegiate --
IU Athletics
Indiana Sports Beat Present by the WOW Club and Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.