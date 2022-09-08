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Indiana Basketball: Key takeaways from Big Ten schedule release

Kyler Staley • TheHoosier
Basketball Recruiting Analyst
@kylerstaley

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On Thursday, the official Big Ten basketball schedule was released which means that Indiana's entire schedule has now been finalized. Along with the loaded non-conference slate, Indiana now knows when each of their 20 conference games will take place. The path has officially been set for Indiana as they look to win their first Big Ten Championship since 2016.

Here is a look at some of the more key takeaways from Indiana's conference schedule. .

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