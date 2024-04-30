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Indiana athletics to extend apparel partnership with adidas
Zach Browning
•
TheHoosier
Senior Writer
Indiana athletics has reportedly reached an agreement on a new deal that will extend its apparel partnership with adidas, per multiple Tuesday morning reports.
The deal is expected to be a 10-year deal that keeps adidas as the exclusive apparel provider for all of Indiana athletics.
Indiana and adidas' partnership dates back to 2004.
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Indiana University athletic director Scott Dolson discussed the partnership on the most recent episode of the Hoosier Hysterics podcast, which can be found here.
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