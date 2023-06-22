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COMMIT: Indiana adds Nashville three-star WR Charlie Becker

Alec Busse • TheHoosier
Associate Publisher
@alec_busse
Alec Busse is the associate publisher of the Hoosier, the Indiana Rivals website. Alec is the lead reporter for Indiana football and men's basketball for the Hoosier and coordinates all content.

On Thursday night, Indiana added three-star Nashville, Tenn., wide receiver Charlie Becker, who commits to the Hoosiers over Big Ten foes Northwestern and Iowa.

Becker took an official visit to Indiana last weekend and now becomes the 10th member of Hoosier's 2024 class, which now ranks No. 52 in the country.

"They took care of us," Becker said of his official visit to Indiana. "They got us to our rooms (on Wednesday night) and all of that. I would say this individual time was really important."

Becker gives Indiana a long, athletic pass catcher in the 2024 class, which is a compliment to 2024 commit JayJay Etheridge, who is being recruited as a slot target.

Indiana's recruiting class features five players who project to play on offense, including quarterback commit Tim Carpenter, a three-star prospect.


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