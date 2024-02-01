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2025 Illinois OL Matt Marek commits to Indiana
Mason Williams
•
TheHoosier
Senior Writer
BLOOMINGTON, Ind. - Indiana football earned its first commitment of the 2025 class late Wednesday night.
Matt Marek — a 6-4, 300-pound offensive lineman from Orland Park, IL and Carl Sandburg High School — pledged his commitment to Curt Cignetti’s Hoosier football program. He announced his decision via his social media page.
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Indiana’s recruitment of Marek developed fast. In an article that described him as a “Best of the Best” performer from a recent camp in mid-January, Marek said that IU had just begun following him on social media.
MORE: OL Marek stood out Monday
Hailing from the same high school as IU alum and NFL offensive lineman Dan Feeney, Marek visited Indiana over the weekend, where he earned a scholarship offer.
Cignetti and retained offensive line coach Bob Bostad acted quick on the fast-rising junior who was drawing plenty of interest around the country. Now, the cupboard begins to fill for 2025 and beyond.
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