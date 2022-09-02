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Woody vs. Gorney: Friday Night Picks Against the Spread

Woody Wommack • Rivals.com
Social Media Director
@rivalswoody

Rivals.com's Adam Gorney and Woody Wommack make their picks against the spread for the five biggest games happening tonight.

The slate:

Western Michigan at Michigan State -22.5

Virginia Tech at Old Dominion +7.5

Temple at Duke -7

Illinois at Indiana -3

TCU at Colorado +14

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Thursday: Defensive position rankings revealed | Will there be another five-star QB? | DL rankings spotlight | LB rankings spotlight | DB rankings spotlight | ATH ranking spotlight

Friday: State rankings revealed

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