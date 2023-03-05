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Video: Indiana Basketball Senior Night Speeches

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana's Trayce Jackson-Davis, Race Thompson, Miller Kopp, Nathan Childress, and Michael Shipp bid farewell to Hoosier nation after their final game in Assembly Hall.

Above is the full video.

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