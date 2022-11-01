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Top-30 center Somto Cyril has Indiana official visit scheduled

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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The Indiana basketball program is receiving an official visit from 2024 four-star center Somto Cyril, sources confirm to TheHoosier.com.

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