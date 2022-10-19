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TKR Pod Ep. 82: Indiana Preview & hoops talk with Keegan Nickoson

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by TheHoosier's Keegan Nickoson to preview the Rutgers/Indiana game this Saturday.

The guys go into the matchups and players to watch before giving predictions.

They close by discussing the B1G MBB season and where both Indiana and Rutgers stand in the preseason.

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