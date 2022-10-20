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{{ timeAgo('2022-10-20 12:00:11 -0500') }} football Edit

This Week in Indiana Football - S2E9

John Alden • TheHoosier
Producer

The guys talk about what 'turning the season around' would look like for the Hoosiers at this point in the season. Plus, discussion on the Jack Tuttle transfer situation and Week Eight pick'ems.

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