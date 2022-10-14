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This Week in Indiana Football - S2E8

John Alden • TheHoosier
Producer

The guys discuss Indiana's loss to Michigan and look ahead to their matchup with the Terrapins. Plus, Darren Hiller has been fired, silver linings for the rest of the season, Mitchell does the show from the highway, and Week Seven pick'ems.

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