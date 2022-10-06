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{{ timeAgo('2022-10-06 12:00:09 -0500') }} football Edit

This Week in Indiana Football - S2E7

John Alden • TheHoosier
Producer

John, Dustin, Mitchell, and Joe try to figure out why Indiana couldn't get the job done at Nebraska. Plus, a preview of Indiana's homecoming week matchup vs. Michigan and Week Six pick'ems.

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