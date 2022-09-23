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This Week in Indiana Football - S2E5

John Alden • TheHoosier
Producer

John, Dustin, and Mitchell discuss Indiana's big matchup with CIncinnati. Plus, Mitchell gets stuck in major traffic on his way to Bloomington from South Carolina.

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