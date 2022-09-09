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This Week in Indiana Football - S2E3

John Alden • TheHoosier
Producer

John, Dustin, Mitchell, and Joe discuss Indiana's season-opening victory over Illinois and talk about what needs to improve when the Hoosiers face Idaho on Saturday. Plus, hilarious message board comments and Week Two pick'ems.

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