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This Week in Indiana Football - S2E13

John Alden • TheHoosier
Producer

The guys react to Indiana's unexpected come from behind victory over Michigan State, as well as discuss what the Hoosiers can do to ride this momentum into the Bucket Game. Plus, the final week of pick'ems.

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