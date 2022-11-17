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{{ timeAgo('2022-11-17 16:00:13 -0600') }} football Edit

This Week in Indiana Football - S2E12

John Alden • TheHoosier
Producer

The guys discuss Indiana's upcoming game at Michigan State for the Old Brass Spittoon. Plus, what kind of head coach would the Hoosiers look for if they moved on from Tom Allen, and pick'ems.

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