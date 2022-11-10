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This Week in Indiana Football - S2E11

John Alden • TheHoosier
Producer

The guys try their best to avoid talking about Indiana's game with Ohio State by instead discussing European football... Plus, an epic recruiting pitch and Week Eleven pick'ems.

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