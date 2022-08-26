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This Week in Indiana Football - S2E1

John Alden • TheHoosier
Producer

John Alden and Dustin Schutte are back, and this time they are joined by former Indiana football walk-on superstar wide receiver Mitchell Paige. They discuss whether they think Indiana will bounce back, what the best and worst case scenario might be, and much more.

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