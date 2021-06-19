 The Hoosier Daily: June 19th
News More News
{{ timeAgo('2021-06-19 03:00:00 -0500') }} other sports Edit

The Hoosier Daily: June 19th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Get a 60-Day FREE trial to TheHoosier.com with promo code IU60

(IU Athletics)
(IU Athletics)

Seen on TheHoosier

ISB 6/18/2021: Joined by Alec Lasley & Todd Leary

Another big weekend of football recruits on campus on tap for Hoosier

Friday Recruiting Notebook

2023 wing Coen Carr details Indiana offer

Indiana athletics set for full capacity this fall

Two more charged in murder of former Indiana player Chris Beaty

Tweets of the Day

Headlines

Lazor, King to Represent Team USA in Tokyo -- IU Athletics

IU Athletics to Return to Full Capacity For Its 2021 Fall Athletic Events -- IU Athletics

Prelims Wrap Up on Day Six at Olympic Trials -- IU Athletics

Couch Named To 2021-22 U.S. Women’s National Indoor Development Team -- IU Athletics

Annie Lazor beats IU training partner Lilly King to win 200 breaststroke at Olympic Trials -- IndyStar

Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.

FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.

You can now watch the show on YouTube

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}