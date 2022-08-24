News More News
{{ timeAgo('2022-08-24 11:10:11 -0500') }} football Edit

Seven IU players selected to Reese's senior bowl watch list

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Seven members of the IU football team were selected to the Reese's senior bowl watch list.

The Reese's senior bowl is a showcase that takes place in Mobile, Alabama before the NFL combine. It invites some of the best seniors across the nation to play on teams led by NFL coaching staffs.

Tiawan Mullen, Shaun Shivers, Cam Jones, Devon Matthews, Matthew Bedford, Jaylin Williams and Luke Haggard all made Jim Nagy's watch list for the senior bowl.

This is a real testament to the immense amount of talent that chose to return to Indiana after the tumultuous season that was 2021. Six of the seven players were on last year's roster while running back Shaun Shivers is the lone outlier.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}