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Scouting Analysis: Jakai Newton

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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2023 Newton (GA) four-star guard Jakai Newton has officially signed with the Indiana basketball program on Thursday morning.

The Early Signing Period began on Wednesday, November 9 and runs until November 16.

Newton committed to Indiana over a year ago, on October 22, just a few days removed from his official visit to Indiana.

With his letter of intent now signed, TheHoosier.com takes a look at what he will bring to Indiana.

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