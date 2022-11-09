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Scouting Analysis: Gabe Cupps

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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2023 Centerville (Oh.) four-star point guard Gabe Cupps officially signed with the Indiana basketball program on Wednesday morning during a 7 am ceremony at his high school.

The Early Signing Period began on Wednesday, November 9 and runs until November 16.

Cupps committed to Indiana nearly a full year ago, on November 16 over Ohio State and Stanford.

With his letter of intent now signed, TheHoosier.com takes a look at what he will bring to Indiana.

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