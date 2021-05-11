{{ timeAgo('2021-05-11 18:18:50 -0500') }}
basketball
Edit
Rivals150 forward Kyle Filipowski schedules Indiana official visit
Alec Lasley
•
TheHoosier
Senior Writer
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDIiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2luZGlhbmEucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3JpdmFsczE1MC1mb3J3YXJkLWt5bGUtZmlsaXBvd3NraS1zY2hl
ZHVsZXMtaW5kaWFuYS1vZmZpY2lhbC12aXNpdCIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rp
b24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNj
cmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJz
Y3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRo
ZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2
ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWlt
Zy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0
QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4K
ICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20v
cD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZpbmRpYW5hLnJp
dmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGcml2YWxzMTUwLWZvcndhcmQta3lsZS1maWxp
cG93c2tpLXNjaGVkdWxlcy1pbmRpYW5hLW9mZmljaWFsLXZpc2l0JmM1PTIw
MjI3MzMxMDImY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0
Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK