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Quick Hitters: Takeaways from IU's win over Nebraska

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana bounced back following its first loss of the season with an 81-65 win over Nebraska on Wednesday night.

The Hoosiers came out firing on all cylinders, never trailing in the game and leading for 39:06 of game time.

Led by Trayce Jackson-Davis' triple-double, there were numerous storylines and good performances to come from Indiana's win.

Here are the main takeaways from IU's win over Nebraska.

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