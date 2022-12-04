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Quick Hitters: Takeaways from IU’s loss to Rutgers

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana went on the road for its Big Ten opener and came out with its first loss of the season, 63-48.

Rutgers punched Indiana in the mouth early and often and the Hoosiers showed little response and little fight.

After a big win over No. 18 North Carolina, it was a big letdown and another season where the Hoosiers have failed to follow up a win like that with another win.

Here are the key takeaways from Indiana’s loss to Rutgers.

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