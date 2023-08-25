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Projecting Indiana football's post-fall camp depth chart

Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON – Indiana is just over a week out from kickoff of the 2023 season, the seventh under head coach Tom Allen, when the No. 3 Ohio State Buckeyes open the season in Bloomington.

Fall camp coming to a close means game week preparations have begun and the first two-deep depth chart will be arriving shortly.

What could it possibly look like? Who will be the first on the field a week from Saturday?

Tom Allen addresses his team during practice earlier in the fall.
Tom Allen addresses his team during practice earlier in the fall. (Rich Janzaruk, Herald-Times/USA Today)
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