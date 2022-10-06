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Preseason Q&A: Miller Kopp discusses start of practice

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana wing Miller Kopp discusses the start of practice and previews Hoosier Hysteria and IU's Pro Day.

Above is the full Q&A.

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