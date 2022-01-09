 TheHoosier - Postgame Wrap-up: Kyler, Keegan & Matt break down IU's win over Minnesota
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Postgame Wrap-up: Kyler, Keegan & Matt break down IU's win over Minnesota

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

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Staff Writer's from TheHoosier.com, Keegan, Matt and Kyler recap Indiana's 73-60 win over Minnesota.

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