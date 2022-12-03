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Postgame Wrap-up: Keegan and Kevin recap Indiana's loss to Rutgers

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

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TheHoosier.com's Keegan Nickoson and Kevin Vera discuss Indiana's first loss of the season to Rutgers.

Above is the full exchange.

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