News More News
ago basketball Edit

Player Q&A: Trey Galloway meets with media for summer availability

Bloomington's #1 Honda Dealer!
Bloomington's #1 Honda Dealer!
Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

Indiana senior guard Trey Galloway met with the media on Thursday for summer media availability, discussing his and Indiana basketball's summer.

Above is the full Q&A.

JOIN THE CONVERSATION ON THE HOOSIER'S MESSAGE BOARDS

-- PREMIUM IU HOOPS FORUM

-- PREMIUM IU FOOTBALL FORUM

-- SUBSCRIBE TO THE HOOSIER'S YOUTUBE

-- LISTEN TO THE HOOSIER PODCAST ON APPLE OR SPOTIFY

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}