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Player Q&A: Trayce Jackson-Davis, Race Thompson at IU media day

Kyler Staley • TheHoosier
Basketball Recruiting Analyst
@kylerstaley

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Indiana forwards Trayce Jackson-Davis and Race Thompson answer questions from the media from Indiana basketball media day.

Above are full Q&A's.

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