 TheHoosier - Player Q&A: Trayce Jackson-Davis discusses double OT loss to Syracuse
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{{ timeAgo('2021-11-30 21:58:04 -0600') }} basketball Edit

Player Q&A: Trayce Jackson-Davis discusses double OT loss to Syracuse

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

Forward Trayce Jackson-David discusses 112-110 loss to Syracuse in double-overtime.

Above is the full Q&A.

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