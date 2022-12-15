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Player Q&A: Race Thompson previews Kansas matchup

Kyler Staley • TheHoosier
Basketball Recruiting Analyst
@kylerstaley

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Indiana senior forward Race Thompson previews IU's matchup with Kansas on Saturday at Phog Allen Fieldhouse.

Above is the full Q&A.

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