 TheHoosier - Player Q&A: Geronimo, Thompson discuss 81-49 win over Merrimack
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Player Q&A: Geronimo, Thompson discuss 81-49 win over Merrimack

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

Jordan Geronimo and Race Thompson address the media after an 81-49 win over Merrimack. Geronimo recorded a career-high in points with 13.

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