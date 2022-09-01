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Player Q&A: DJ Matthews, Matthew Bedford preview IU's offense vs Illinois

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana wide receiver DJ Matthews and offensive lineman Matthew Bedford discuss the IU offense ahead of Illinois matchup.

Above are the full Q&As.

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