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Player Q&A: Dexter Williams, Dasan McCullough and others preview MSU

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

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Indiana's Dexter Williams, Dasan McCullough and Jaylin Lucas recap Indiana's loss to Ohio State and look ahead to this weekend's matchup with Michigan State.

Above are the full Q&As.

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