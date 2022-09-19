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{{ timeAgo('2022-09-19 23:28:53 -0500') }} football Edit

Player Q&A: Connor Bazelak talks WKU win, previews Cincinnati

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

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Indiana quarterback Connor Bazelak discusses his performance against Western Kentucky and what he has to do to keep the Hoosiers undefeated after this week.

Above is the full Q&A.

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