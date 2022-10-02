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Player Q&A: Connor Bazelak, Bryant Fitzgerald discuss Nebraska loss

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana QB Connor Bazelak and DB Bryant Fitzgerald discuss IU's loss to Nebraska.

Above are the full Q&As.

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