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{{ timeAgo('2022-09-17 16:08:30 -0500') }} football Edit

Player Q&A: Connor Bazelak and Charles Campbell recap win over WKU

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

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Indiana quarterback Connor Bazelak and kicker Charles Campbell talk with the media after Indiana's comeback win over Western Kentucky.

Above are the full Q&A's.

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