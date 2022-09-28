News More News
{{ timeAgo('2022-09-28 10:51:37 -0500') }} football Edit

Player Q&A: Cam Jones and Aaron Casey recap Cincinnati, preview Nebraska

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Linebackers Aaron Casey and Cam Jones sat down with reporters Monday to recap Indiana's loss to Cincinnati and look ahead to Saturday's game with Nebraska.

Above are the full Q&A's.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}