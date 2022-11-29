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Opposing View: North Carolina Head Coach Hubert Davis previews IU-UNC

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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UNC head coach Hubert Davis met with the media ahead of Wednesday's Big Ten/ACC Challenge matchup between Indiana and North Carolina.

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