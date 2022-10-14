News More News
{{ timeAgo('2022-10-14 15:10:43 -0500') }} football Edit

Opposing View: Mike Locksley discusses Indiana matchup

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Maryland head coach Mike Locksley discusses the matchup with Indiana this week and some of the takeaways from this season so far.

Above is the full Q&A.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}