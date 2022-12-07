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Opposing Q&A: Fred Hoiberg talks about loss to Indiana

Kevin Vera • TheHoosier
Staff Writer
@thekevinvera

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Nebraska head coach Fred Hoiberg speaks with the media following the 81-65 loss to Indiana.

Above is the full Q&A.

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