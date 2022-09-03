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Opposing Q&A: Bret Bielema recaps loss

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

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Illinois head coach Bret Bielema sits down with the media after Illinois falls 23-20 after a late game-winning drive by the Hoosiers.

Above is the full Q&A.

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