Indiana turned around a nine point deficit on Saturday using a lineup rarely seen. Plus-minus data for IU's 82-74 win in Lincoln, and more, inside this addition of Lineup Watch.

1. PHINISEE-FRANKLIN-HUNTER-TJD-BRUNK (10) 2. PHINISEE-FRANKLIN-SMITH-TJD-BRUNK (9) 3. FRANKLIN-GREEN-SMITH-TJD-DAVIS (5)

4. FRANKLIN-DURHAM-SMITH-TJD-BRUNK (1) 5. FRANKLIN-GREEN-SMITH-TJD-BRUNK (0) PHINISEE-DURHAM-SMITH-THOMPSON-TJD (0) PHINISEE-DURHAM-HUNTER-THOMPSON-TJD (0) PHINISEE-GREEN-SMITH-TJD-BRUNK (0) GREEN-DURHAM-SMITH-TJD-BRUNK (0) 10. FRANKLIN-GREEN-HUNTER-TJD-DAVIS (-1) 11. PHINISEE-DURHAM-FRANKLIN-THOMPSON-TJD (-2) PHINISEE-DURHAM-SMITH-TJD-BRUNK (-2) PHINISEE-DURHAM-FRANKLIN-SMITH-TJD (-2) 14. FRANKLIN-DURHAM-SMITH-THOMPSON-TJD (-4) 15. GREEN-DURHAM-SMITH-THOMPSON-TJD (-6)



"The Starters"



PHINISEE-DURHAM-SMITH-TJD-BRUNK (-2)

An interesting note