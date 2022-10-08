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Indiana to be without LB Cam Jones for 'several weeks'

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Indiana's defense appears to have lost their leader at linebacker for a considerable amount of time.

According to sources, 5th-year senior linebacker Cam Jones will miss "several weeks' due to a foot injury.

It became apparent that Jones would miss at least some time after he did not dress out for the Hoosiers' matchup against Michigan.

Jones is one of the leaders of the Indiana defense and program as a whole.
Jones is one of the leaders of the Indiana defense and program as a whole.

A 3-year team captain, Jones is the unquestioned leader of Indiana's defensive unit. Through five games in 2022, Jones has accumulated 54 total tackles, 3.0 TFL and a sack. He also had a forced fumble versus Western Kentucky and a fumble recovery in the season opener versus Illinois.

Jones' injury comes as a back-breaking blow to an IU defense that's been searching for a way to turn the tide after a string of lackluster performances.

This story will be updated with more information as it is made available.

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