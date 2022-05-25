 TheHoosier - Indiana Sports Beat 5/25/2022
News More News
{{ timeAgo('2022-05-25 06:58:43 -0500') }} football Edit

Indiana Sports Beat 5/25/2022

Jim Coyle • TheHoosier
Publisher
@jimcoyleISB
Indiana University '91 BA Speech Communication, former television sports anchor at WLKY-CBS, WJFW-NBC, KNDU-NBC, current host on Indiana Sports Beat Radio and "After The Game" with Todd Leary

Joined by Bob Kravitz, Kyle Neddenriep, & Rick Bozich

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}